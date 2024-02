Papirverdier for over 70 milliarder kroner ble visket bort i løpet av onsdagen, skriver Dagens Næringsliv. Både DN og E24 skriver at fallet er det største på én dag siden mars 2020.

Ved børsslutt var børsens tungvekter Equinor ned med hele 7,8 prosent, og var som vanlig hovedindeksens mest omsatte aksje.

Årsaken til det kraftige fallet er at Equinor under en kapitalmarkedsdag onsdag i London opplyste at de venter å betale utbytter og kjøpe tilbake aksjer for 14 milliarder dollar (rundt 148 milliarder kroner) i 2024. Dette er ned fra om lag 17 milliarder dollar i 2023, og langt mindre enn flere analytikere hadde ventet. Markedet reagerte derfor sporenstreks.

Resultatbonanza

Også flere andre større selskap på Oslo Børs la fram sine kvartalsresultater for fjerde kvartal av 2023 onsdag. Telenor gikk fram 1,6 prosent etter at de kunne melde om en omsetning på 20,93 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 19,67 milliarder på samme tid i fjor.

Tallene fra Schibsted ble også lagt fram, men ble noe overskygget av nyheten om at konsernsjef Kristin Skogen Lund går av. Aksjen steg dog med over 4 prosent.

Blant de øvrige store selskapene på hovedindeksen gikk både Aker BP og DNB tilbake, med henholdsvis 2,1 og 1,3 prosent. Storebrand-aksjen gikk tilbake med 3,7 prosent, drevet fram av at selskapet rapporterte om store forsikringsutbetalinger i fjerde kvartal.

Stabil oljepris

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 78,8 dollar fatet, på omtrent samme nivå som dagen før, mens amerikansk lettolje ble solgt til en pris av rundt 73,5 dollar fatet, også det stabilt sammenlignet med tirsdagen.

Blant de mer toneangivende europeiske aksjeindeksene falt FTSE 100 i London med 0,6 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,5 prosent og CAC 40 i Paris med 0,2 prosent.