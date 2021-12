Salg av fristende julepynt formet som julekaker eller -godteri stanset nå av DSB, som frykter at små barn kan tro at det er ekte godteri og spise det.

Det skjer etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført en markedskontroll etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra forbrukere.

– Flere av produktene på markedet har en form, lukt, utseende, farge og størrelse som gjør at særlig barn kan tro at disse produktene kan spises. Spesiell risiko er det for barn under tre år, da de i denne aldersgruppen gjerne putter ting i munnen, skriver DSB i en pressemelding.

Dette kan utgjøre en fare for kveling, i tillegg til at flere av produktene kan være laget av giftige materialer.

Nå har DSB stanset omsetningen av slike produkter i Norge, men de advarer samtidig om at det fremdeles kan finnes flere fristende «julegodteri» på markedet.

– DSB oppfordrer foreldre og andre voksne til å passe på at små barn ikke får tilgang til slike produkter. Vær også oppmerksom på at disse produktene selges på internasjonale nettsider som kan gi inntrykk av å være norsk nettside, skriver direktoratet.