Antallet flyreisende fortsetter å øke etter at reiserestriksjonene ble opphevet. 3 384 000 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i oktober.

Tallet er mer enn en dobling fra samme måned i 2020, men samtidig en nedgang på 32 prosent sammenlignet med 2019, skriver Avinor i en pressemelding.

– Vi ser en kraftig økning når det gjelder reisende til utlandet, noe som henger tydelig sammen med at de globale reiserådene ble opphevet 1. oktober, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Totalt økte passasjertallet med 22 prosent fra september til oktober. Antallet utenrikspassasjerer økte med 493 prosent fra oktober 2020.

Sammenlignet med 2019 er det drøyt 17 prosent færre som fløy innenriks i oktober. Forskjellen innen utenriksreiser er derimot langt større. Mindre enn halvparten så mange fløy utenriks i oktober 2021 som i oktober 2019.

Til og fra Værnes

Tallene viser at 291 315 passasjerer har flydd innenlands til og fra Trondheim lufthavn Værnes i oktober i år. Dette inkluderer også passasjerer som har mellomlandet.

Dette er en vekst på 82 prosent fra oktober i fjor.

Antall passasjerer som har flydd utenlands, inkludert mellomlandinger, er 29 926 prosent. Dette tilsvarer en vekst på hele 391,6 prosent.

Til sammenligning er tallene 857 969 innenlands og 725 821 utenlands fra Gardermoen. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 92,4 prosent og 518 prosent fra 2020.

Forventer mer økning

Fungerende lufthavndirektør Thomas Wintervold ved Værnes forklarer at innenlandstrafikken står for det meste av veksten.

– Hvis vi sammenligner med 2019, som er det nærmeste vi kommer et normalår, ser vi at innenlandstrafikken står for veksten. I september lå vi på cirka 70 prosent av trafikken i 2019, mens i oktober er vi oppe på 75 prosent, forklarer Wintervold.

De forventer også en videre økning.

– Vi er spent på å se hvordan det utvikler seg. Vi forventer at utenlandstrafikken også skal stige etter hvert. På nyåret er det satt opp flyginger til flere destinasjoner til og fra utlandet, legger han til.

Onsdag formiddag stilte Wintervold til debatt sammen med konserndirektør for Teknologi og utvikling i Sparebank 1 SMN, Astrid Undheim og professor Ingrid Schjølberg.

Flere bedrifter varsler kutt i flyreiser framover, men flytrafikken fortsetter å øke. Tema for debatten var hvordan flyvanene våre kommer til å bli i framtida.

