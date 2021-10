Tallene viser at trøndere vil bruke mindre enn gjennomsnittspersonen i landet.

En fersk prognose fra NHO Service og Handel og SSB viser at årets julehandel i Trøndelag ligger an til å bli på hele 9,7 millarder kroner.

Etter et rekordår i 2020 der julehandelen økte med 12,4 prosent, forventes det at julehandelen faller tilbake med 4,1 prosent i 2021. Selv med denne tilbakegangen vil årets julehandel ligge 7,8 prosent over nivået i 2021.

Det skriver NHO Trøndelag i ei pressemelding.

Vil ha lokal handel

Prognosen omfatter nordmenns varehandel i Trøndelag, inkludert MVA i november og desember. Dette tilsvarerer en handel per innbygger i desember alene på 10 886 kroner.

– Når trønderne skal svi av nesten ti milliarder på julehandelen, er det avgjørende hvor og hva vi kjøper. Den beste handelen gir ikke bare glede for mottaker, men sikrer trøndersk arbeidsplasser også, mener Tord Lien, regionsdirektør i NHO Trøndelag.

NHO Trøndelag oppfordrer til å kjøpe lokale opplevelser, trøndersk mat og drikke, samt handle i lokale butikker.

Tord Lien, regionsdirektør i NHO Trøndelag, oppfordrer til lokal handel. Foto Terje Svaan

I hele landet

I hele Norge forventes julehandelen å bli på 118 milliarder kroner. I snitt vil nordmenn bruke 11 535 kroner på julegaver, mat og annet i butikker og netthandel i desember.

NHO Trøndelag skriver i pressemeldingen at gjenåpningen av samfunnet, samt muligheten til å ha julebord, spise på restauranter og reise, gjør at julehandelen går noe ned fra i fjor.

Dette vil redusere julehandelen med 5,3 prosent målt mot fjoråret.

NHO og SSB estimerer at norske nettbutikker vil stå for ti prosent av den norske julehandelen.