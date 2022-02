En mann på Nordmøre er dømt for å ha utført håndverkertjenester for nesten 325.000 kroner. Elleve av mannens kunder er også dømt i saken.

De ulovlige avtalene ble inngått med privatpersoner i tidsperioden 2017 til 2020, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

I alt utførte mannen i denne perioden håndverkertjenester for til sammen minst 324.880 kroner. Påtalemyndigheten mener at han unndro minst 64.796 kroner i merverdiavgift.

I retten ble mannen dømt til betinget fengsel i 45 dager, en ubetinget bot på 15.000 kroner og inndratt utbytte på 51.981 kroner.

I tillegg er det gitt forelegg på mellom 5.000 og 25.000 kroner til elleve kunder for overtredelse av straffelovens bestemmelser om medvirkning til skattesvik.

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten mener dette viser at også kunder må være bevisst hvem de handler med og hvordan de betaler.

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukers ansvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier Nilsen.

- En ting er at mannen som utførte håndverkstjenestene er domfelt, men vi har også etterforsket flere av kundene. I alt er 11 kunder på Nordmøre gitt forelegg for medvirkning til skattesvik. Selv om kundenes betalinger varierer i størrelse, så viser sakene at også privatpersoner risikerer å havne i strafferegisteret hvis man kjøper såkalte svarte tjenester, sier seksjonsleder etterforskning Linn Breivik Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt til politiets nettside.