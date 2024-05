Jenssen går fra stillingen som divisjonsdirektør i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN til Deloitte, et selskap som driver med revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester av ulike typer.

– Jeg har en ambisjon om at vi bør doble omsetningen i Trøndelag innen 3-4 år, samtidig som jeg har et brennende ønske om å etablere kontor i Ålesund, Tromsø og Bodø. Ambisjonen er å gjøre dette på fem år, men jeg liker også tanken på at vi gjør det enda raskere, sier Jenssen i en pressemelding om ansettelsen.

Jenssen er statsautorisert revisor, med utdannelse fra NHH, NTNU og Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge. Han kommer altså sist fra stillingen som divisjonsdirektør i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN, hvor han i løpet av 12 år var med på å ta selskapet fra omsetning på 88 millioner kroner til 800 millioner, opplyser Deloitte i pressemeldingen.

NTNU-arbeid

I Sparebank1 bygget han også opp en egen divisjon bestående av storkunde- og spesialistrådgivere. I tillegg til full stilling i SMN, jobbet han som Assistant professor ved NTNU. Nå ser han frem til nye utfordringer i Deloitte, som leder av region nord.

Deloitte er svært fornøyde med å ha Jenssen på plass som ny partner.

– Deloitte i Trondheim er kjent for faglig kompetanse, men har et veldig stort potensial for vekst og bredde i regionen. Ronny er svært ambisiøs og har et stort nettverk, og vil være en drivkraft i markedet. Vi er sikre på at vi med Ronnys kompetanse og erfaring vil vokse raskere i regionen, sier Roger Furholm, co-leder for audit & assurance i Norge.

Gårdsgutt

Jenssen er født i Sandnessjøen og oppvokst på en gård på Helgelandskysten. Senere drømte han om å bli oberst i hæren, men etter fem år i Forsvaret hvorav siste året i NATO-utenlandstjeneste (KFOR styrken) «pensjonerte» han seg som løytnant. Nå nyter Jenssen tilværelsen med sin kone og er en svært Jenssen er gift og en ivrig mosjonist.

– I hverdagene trener jeg mye sammen med min kone – langrenn, løping, sykling eller styrketrening. I helger og ferier er det aktiviteter som gjelder. Toppturer på vinteren, og terrengsykling i fjellet og landeveissykling på sommeren – gjerne i utlandet eller i Nord- Norge.