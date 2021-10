– Vi er overrasket over at vi fant de forbudte plantene. Vi hadde håpet vi ikke skulle finne dem, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet til NRK.

Direktoratet var på tilsyn hos 22 aktører i Trøndelag og Møre og Romsdal. I Trøndelag hadde tre av disse en eller flere forbudte plantesorter.

Plantene det er snakk om, er alaskakornell, høstberberis og gravbergknapp. De to sistnevnte har vært ulovlige i Norge siden januar i år.

– Men forskriften om at disse skulle bli ulovlige i 2021 ble kjent allerede i 2016. Hagesentrene har hatt lang tid på å forberede seg, ifølge Veulemans.

Gravbergknapp har vært forbudt i fem år til alt annet enn bruk på tak. I alt 28 plantesorter er ulovlige i Norge. Årsaken er høy risiko for spredning og skade i naturen.

Miljødirektoratet har ikke inntrykk av at aktørene som ble tatt, brøt forskriften bevisst. De tre hagesentrene fikk umiddelbart pålegg om å destruere plantene.

– I tillegg vurderer vi å gi bøter, sier Veulemans.

Miljødirektoratet har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange av disse ulovlige plantene som er kjøpt, men det skal ikke være snakk om veldig mange.