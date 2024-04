– I dag legger regjeringen fram forslag til endringer i brukthandelloven. Norsk næringsliv får nå nye muligheter til å gjøre god og lønnsom butikk av brukte varer. Forslaget innebærer store forenklinger for næringslivet samtidig som det ivaretar nødvendige kriminalitetsforebyggende hensyn. Målet er at loven skal tre i kraft 1. juli 2024, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Vestre mener det er altfor vanskelig å drive brukthandel i dag, og at krevende regler har gjort det mindre lønnsomt å selge brukt, enn nye ting.

–Mye har vært intuitivt galt. Dette hører fortiden til, sier næringsminister Jan Christian Vestre under en pressekonferanse.

Dagens brukthandellov ble vedtatt i 1999 og sist endret i 2015. Loven stiller altså følgende krav til butikker som selger brukt:

Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn, må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller videreselges.

Skal bli enklere å selge brukt

Næringsministeren mener det kronglete regelverket har ført store hindringer for å få folk til å ta mer miljøvennlige valg.

– Endringene vi nå gjør i brukthandelloven er et sentralt grep for å dreie Norge mot en mer sirkulær økonomi, sier Vestre.

Etter statsråd fredag sendes saken over til Stortinget for endelig behandling. Det er ventet at forslaget får flertall. Da vil endringen tre i kraft fra 1. juli.

– Det betyr at det blir mye enklere å omsette brukte klær, brukte møbler, brukt forbrukerelektronikk og også brukte sportsartikler, sier næringsministeren.

Loven vil beholdes for bruktbiler, kulturobjekter, edelstener og metaller.

– Jeg mener det har vært veldig dårlig begrunnet at vi skal ha samme regler for salg av klær som brukte motorvogner, sier Vestre.

Må også bli billigere

MDGs parlamentariske leder, Lan Marie Berg, mener det er veldig bra at regjeringen nå gjør det enklere å handle brukt, men at det også må bli billigere.

– I høst varslet regjeringen at de ville utrede momskutt på brukte klær i løpet av fjoråret, men det skjedde ikke. På spørsmål fra MDG vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke si noe om og eventuelt når dette kan komme. Det er skuffende, fordi det bør lønne seg å kjøpe brukt i stedet for nytt. Det er bra både for miljøet og for folks lommebok, sier Berg.

Under pressekonferansen sier næringsministeren følgende:

– Vi gjør også vurderinger av om vi skal se på skatter og avgiftssystemet. Vi setter flinke folk på dette som kan se på om det er noen økonomiske gullrøtter som gir mening for å få folk til å ta miljøvennlige valg.