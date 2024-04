Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Bergen (+1,9 prosent), Oslo (+0,6 prosent), men sterkere enn i Stavanger (-0,3 prosent).

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 4,7 prosent. Det er svakere enn i Bergen (+7,8 prosent), Stavanger (+7,2 prosent) og i Oslo (+5,3 prosent).

– Samme som på Jesus sin tid

– Boligprisene har vært påvirket av tilbud og etterspørsel, kombinert med psykologi siden Jesus oppstandelse - også nå. De negative overskriftene om folks økonomi er borte. Med forventet lønnsvekst, lavere inflasjon og lavere renter er vi i starten av en ny prisboom i boligmarkedet, sier Hans Christian Espenes, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren.

Han forteller at de opplever en helt annen positivitet i markedet de tre første månedene i 2024 enn de siste månedene i 2023.

Hans Christian Espenes

– Jeg blir ikke overrasket om vi ser en samlet prisvekst for 2024 og 2025 i boligmarkedet på opp mot 20 prosent. i Motsetning til andre varer og tjenester som nytes i øyeblikket, kjøper vi bolig for fremtiden. Man kan bare tenke seg hvilke konsekvenser følgende scenario i 2025 får for boligmarkedet: 2 prosent lavere rente enn i dag, lavere prisvekst og lønnsvekst på 5-7 prosent - kombinert med en netto tilflytting på mange tusen pr år, med en historisk lav igangsetting av nyere boliger. Og med det siste års prisvekst på varer og tjenester, vil prisene på nybygg øke kraftig! Jeg kan ikke få sagt det tydeligere - om to år vil vi se oss tilbake og vil oppleve dagens boligpriser som latterlig lave, sier Espenes.

Banksjef i Nordea Trondheim, Magnar Meslo sier at det er et klart skifte og at de ser at markedet er godt tilbake.

– På tross av en liten nedgang i pris opplever vi at flere har hoppet ned fra gjerdet og ber om finansieringsbevis. Flere kjøper nå bolig før de selger. Det er økt tro på at det går greit å selge i markedet, og folk har vendt tilbake til å kjøpe bolig først. Flere opplever en vesentlig mer trang økonomi enn tidligere, men kjenner en psykologisk trygghet rundt det at rentetoppen sannsynligvis er nådd.

Magnar Meslo

Det åpner for å bedre regne på hva som kan kjøpes og lysten på å investere øker. Folk prioriterer bolig framfor fritidseiendom. Hyttemarkedet er fortsatt stille og følger ikke oppsvinget vi ser i boligmarkedet enn så lenge. Vi tror på mer aktivitet fremover også her, sier Meslo.

Færre solgt

Det har i mars blitt solgt 435 boliger i Trondheim. Det er 17,9 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 1294 boliger. Det er 6,1 prosent færre enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i mars blitt lagt ut 582 boliger for salg i Trondheim. Det er 17,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 1348 boliger for salg. Det er 5,5 flere sammenliknet med samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 45 dager.Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 56 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.683.824.-

I februar steg boligprisene i Trondheim med 2,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene da med 1,0 prosent.

Økning nasjonalt

Boligprisene for landet generelt steg med 0,9 prosent i mars 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 581 993 kroner ved utgangen av mars.

- Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Ved inngangen til 2024 var mange opptatt at det store tilbudet i bruktboligmarkedet. I årets første kvartal er tilbudet betydelig redusert. Det gjelder også Bodø og Tromsø hvor antall usolgte gjennom høsten i fjor sprengte kurven, sier han.

- Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier Lauridsen.