De offisielle salgstallene for 2023 viser at Byd også overskredet sitt årlige salgsmål på tre millioner elektrifiserte kjøretøy, melder Byd i Norge i en pressemelding.

Byd passerte for første gang Tesla som verdens største produsent av helelektriske biler i fjerde kvartal, med 526 409 solgte elbiler. Til sammenligning solgte Tesla 494 989 elektriske biler i fjerde kvartal 2023, heter det i pressemeldingen.

Byd avsluttet året med 341 043 solgte kjøretøy i desember, noe som er en økning på 45 prosent sammenlignet med desember 2022. Dette resulterte i et totalt salg på 3 024 417 kjøretøy gjennom året, en betydelig økning på 61,9 prosent fra året før. På det kinesiske markedet opprettholdt Byd sin posisjon som landets ledende bilprodusent og det mest solgte bilmerket i 2023. For første gang ble Byd også listet som en av verdens 10 største bilmerker.

I Norge ruller opp mot seks tusen Byd-er på norske veier. Norge har siden 2021 vært et nøkkelland for Byd sin europeiske satsing, og salgssjef i Byd Norge, Simen Wøien Christensen, forteller at de kommer til å lansere flere modeller for det norske markedet i 2024.