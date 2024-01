Liu Yongzhuo har ledet elbilprodusenten NEV, som er eid av Evergrande. Mandag skriver NEV på sin nettside at Liu er pågrepet, mistenkt for forbrytelser.

Flere opplysninger oppgis ikke. Liu er den andre Evergrande-toppen som er satt under etterforskning det siste halvåret. I september i fjor ble det kjent at selskapets styreleder Xu Jiayin var mistenkt for kriminalitet og satt i husarrest.

Evergrande – tidligere Kinas største eiendomsselskap – misligholdt gjeld i 2021. Siden da har giganten hatt store problemer. Selskapets gjeld tilsvarer over 3000 milliarder kroner.

Evergrande eide tidligere den svenske elbilprodusenten NEVS, som hadde produksjon i Trollhättan.