I hovedstaden og Bærum må man ut med 13.850 kroner i snitt for en 2-roms leilighet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Bergen og Trondheim er det betydelig rimeligere med gjennomsnittspriser på henholdsvis 10.440 og 10.830 kroner i 2023.

Store forskjeller er det også innad i byene. I Oslo ser man at sentrumsnære bydeler skiller seg ut med de dyreste leieprisene.

For eksempel er en 2-roms bolig i Oslo på 50 kvadratmeter i området Frogner, Ullern, Sentrum og St. Hanshaugen ventet å koste 14.400 kroner per måned, mens tilsvarende boenhet i området Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna ligger på omtrent 12.500 kroner i måneden.

Økning mot 2022

Tallene viser også at det er merkbare endringer fra 2022 til 2023. I de tre største byene har leieprisene økt med nærmere 1000 kroner i snitt.

I Oslo sentrum har det vært en økning på 1200 kroner, i bydel Bergenhus i Bergen har økningen vært på 900 kroner. Trondheim sentrum har samme økning som Bergen.

Billigere lenger vekk fra storbyene

Ikke uventet er det store forskjeller på by og bygd, det er mye dyrere å bo i større byer. Likevel finnes det byer hvor prisen ikke overstiger 10.000 kroner. Kristiansand er et eksempel på dette hvor prisen ligger på 9.200 kroner for en gjennomsnittlig 50 kvadratmeter 2-roms.

Prisen for boliger stiger i kortere leieforhold. Kontrakter for i år eller i fjor har 12 prosent høyere leiepris enn de kontraktene som ble inngått mellom 2017 og 2021.

Undersøkelsen viser at tendensen med lavere leie jo eldre leieforholdet er har holdt seg stabilt de siste årene.