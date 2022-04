Så langt i 2022 har over 600 gjester bestilt en Formel 1-reise med reiseselskapet Ving, og det er ny salgsrekord. Årsaken er klar.

I 2017 lanserte Ving Formel 1-reiser i samarbeid med Thomas Cook Sport. Da lå volumet på 350-400 gjester i året, og de fleste gjestene var svenske eller finske.

Svein Erik Bjørheim, product development manager for fotball- og Formel 1-reiser hos Ving, er ikke i tvil om hva som ligger bak den nye salgsrekorden:

- En viktig årsak til den økte etterspørselen er helt klart pandemien, som førte til at flere millioner europeere ikke fikk oppleve Formel 1 direkte de siste to årene. Samtidig spiller Netflix-suksessen «Drive to Survive» en stor rolle, ettersom serien bringer Formel 1-dramaturgien ut til helt nye målgrupper, sier han i en pressemelding fra Ving.

Nordmann til Formel 1?

Mediedekningen rundt Formel 1 i Norden er også økende, og interessen i Norge er rekordstor. I motsetning til Finland, som har hatt Formel 1-førere i verdenstoppen, har Norge aldri hatt noen Formel 1-fører. Dette kan kanskje endre seg snart:

- I år har vi Dennis Hauger som kjører Formel 2-klassen, og mange nordmenn bestiller derfor en Formel 1-weekend for også å få med seg Formel 2 på samme reise. Det har også mye å si for nordmenns økende interesse for sporten.

Bjørheim er godt fornøyd med den nye salgsrekorden, men tror den kunne vært enda høyere.

- Faktum er at vi kunne fått inn bestillinger fra langt over 1.000 gjester i år, dersom det hadde vært flere Formel 1-billetter tilgjengelig hos arrangørene, avslutter han.