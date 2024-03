Det skriver Forsvaret i en oppdatering på sine nettsider fredag kveld.

Til VG sier oberstløytnant og pressetalsperson Stine Barclay Gaasland i Forsvaret at oppdraget ikke har noen umiddelbar konsekvens for Forsvarets oppdragsportefølje.

Tirsdag opplyste Kongehuset at kong Harald var blitt syk i løpet av sitt ferieopphold i Malaysia og var innlagt på sykehus på Langkawi med en infeksjon.

– Hans Majestet Kongen er fortsatt i bedring. Kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise, skriver Slottet i en oppdatering fredag.

Forsvaret har startet oppdraget med å hente ham hjem til Norge, men det er foreløpig ikke klart når kongen lander på norsk jord.

Dekkes av forsvarsbudsjettet

SAS' medisinske evakueringsfly, som skal fly kongen hjem, tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag. Det landet på Langkawi tidlig fredag morgen.

Forsvaret opplyser fredag kveld at den medisinske transporten er anslått å koste rett over 2 millioner kroner og tas av forsvarsbudsjettet.

Av hensyn til sikkerheten vil de ikke gå i detalj om tidspunktet for transporten og hvordan kongen kommer seg hjem til Norge.

Kongens livlege er på plass på Langkawi. Han opplyste torsdag at kongen er på bedringens vei, men at han fortsatt får medisinsk behandling på sykehuset.

Historisk

At Norges konge må hentes hjem fra utlandet er historisk. Til VG sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen at vi må helt tilbake til 1872 for å finne en lignende situasjon.

Da var det unionskongen Carl XV som ble dødssyk under et Tyskland-opphold.

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon. Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom. I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i én uke.

I kongens fravær er det kronprins Haakon som er regent i Norge.

– Var ved godt mot

Sammen med dronning Sonja er kong Harald på ferie på Langkawi, som er en øygruppe i Andamanhavet, rundt 30 kilometer utenfor det malaysiske fastlandet.

Kronprinsparet, som de siste dagene har befunnet seg på Finse, kommenterte kongens helsetilstand onsdag.

– Vi syntes det virket som formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot. Livlegen hans har kommet til Malaysia og har fått dannet seg et første bilde. Tilbakemeldingen hans er tilsvarende som vårt inntrykk, sa kronprins Haakon til pressen da.