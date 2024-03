– Selv om 2024 startet med en balanse mellom tilbud og etterspørsel, ser vi en prisøkning over hele landet på hele porteføljen vår, som består av 17.000 utleieenheter, sier administrerende direktør Stian Carlsen i Utleiemegleren i en pressemelding.

Når prisene stiger til tross for god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skyldes dette andre faktorer som dyrtid, inflasjon, høy rente og eiendomsskatt, påpeker direktøren.

– Vi har tidligere tatt til orde for at det haster å justere formuesskatten nok ned til at det lønner seg å leie ut. I pressede områder, spesielt i Oslo, må det legges til rette for at nybyggingen kommer i gang. Hovedstaden har stort behov for små leiligheter, sier Carlsen.

– Har våknet

I hovedstaden økte leieprisene for alle boligtyper med seks prosent sammenlignet med i februar i fjor, mens i Asker og Bærum økte prisene med 3,7 prosent. I Bergen er også byggingen av nye boliger lav for tiden. Leieprisene for toromsleiligheter i Utleiemeglerens portefølje i Bergen økte med 7,2 prosent i februar.

I Stavanger økte leieprisene for alle boligtyper med 4,8 prosent sammenlignet med februar i 2023, mens i Trondheim økte prisene med 7,8 prosent. Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 7,8 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

– Utleiemarkedet i Trondheim har våknet. Mange leietakere er allerede på markedet for boliger ledige til sommeren. Her oppnås gode priser. De boligene som er ledige nå, der er det roligere. Utleier må i enkelte tilfeller justere leieprisen noe ned for å få leid ut. Veldig normalt for Trondheim. Vi har stor forskjell på høy- og lavsesong, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Solveig Hjallen Moan. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Kristiansand og Agder økte med hele 12,2 prosent sammenlignet med februar i fjor.

– Det er dessverre for lite eneboliger og rekkehus i markedet, mens hybler og bofellesskap er det per i dag for mange av, sier daglig leder Tor-Gunnar Albert i Utleiemegleren Kristiansand i pressemeldingen.