Datasystemet Helseplattformen, som Helse Midt-Norge har implementert i regionen det siste drøye året, har vært gjenstand for mye kritikk og diskusjon. Både helsepersonell, brukere og politikere har engasjert seg i diskusjonen om systemet som så langt har kostet skattebetalerne rundt 4,1 milliarder kroner. Kostnadene er delvis med på å påvirke økonomien ved for eksempel St. Olavs hospital, som snarest må spare penger - ved å kutte i antall ansatte og droppe planlagte investeringer, slik Adresseavisen meldte for noen måneder.

Nå kan systemet vinne Sløseriprisen.

Sammen med Skattebetalerforeningen har Nettavisen nesten hvert år siden 2015 delt ut Sløseriprisen. Prisen tildeles prosjekter i offentlig regi der det er sløst med skattepenger, skriver Nettavisen selv i en artikkel om den mulige tildelingen.

– Ingen vil ha

– Dette er prisen ingen vil ha, sier Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, til egen avis.

De andre kandidatene til Sløseriprisen 2023 er:

Første gang i Midt-Norge

Dersom Helseplattformen vinner prisen, er det første gang en virksomhet i Midt-Norge går «til topps».

Juryen for Sløseriprisen er: Mats Kirkebirkeland i tenketanken Civita

Administrerende direktør Karine Ugland Virik i SBF skatteadvokater og Skattebetalerforeningen

Hallgeir Kvadsheim, privatøkonomi-ekspert og programleder og inkassoregisteret-gründer

Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen.