Dermed bekrefter utvalget sin prognose fra den foreløpige rapport foran årets hovedoppgjør. Rapporten ble publisert i februar.

Siden sist peker endringer i kronekurs og energipriser mot en litt høyere prisvekst, mens prisveksten i februar ble lavere enn lagt til grunn i foreløpig rapport, opplyser utvalget.

TBU understreker at anslaget er usikkert. Det er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst.

Anslagene fra TBU er avgjørende inn i årets lønnsforhandlinger, hvor fagbevegelsen krever økt reallønn. Det vil si at lønnsveksten i år må overstige 4,1 prosent for at folk skal få mer å rutte med.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.