Boligprisene i Trondheim sank med 1,4 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

Trondheim har hatt en lik sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Oslo (+0,3), men svakere enn Bergen (+0,5 prosent), og Stavanger (+2,2 prosent)

Hittil i år har boligprisene i Trondheim sunket med 0,5 prosent. Det er svakere enn Stavanger (+8,0 prosent), Oslo (+1,9 prosent) og Bergen (+1,7 prosent).

Færre solgt

Det har i november blitt solgt 362 boliger i Trondheim. Det er 13,8 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 5142 boliger. Det er 1,3 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i november blitt lagt ut 311 boliger for salg i Trondheim. Det er 17,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 5687 boliger til salgs. Det er 0,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 41 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 49 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.700.000.-

I oktober sank boligprisene i Trondheim med 0,7 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene da med 0,1 prosent.

Størst nedgang på tomannsboliger

– Gjennomsnittsprisene har gått ned med ca. kr. 50 000,-, og som foregående måned skal man ha i bakhodet at tallene er basert på det som faktisk er solgt. Det er mange selgere som får bud på sine eiendommer, men likevel ikke kommer i mål med forhandlinger slik at en handel kommer i stand. Likevel ser vi at mange eiendommer som har ligget lenge i markedet får oppmerksomhet nå som det legges ut lite nye boliger inn mot jul, sier Ronnie Andersson, salgssjef DNB Eiendom region Vest/ Midt- og Nord Norge.

Han forteller at den største nedgangen i prisene er blant tomannsboliger.

– Det kan være mange parameter som utgjør dette. Utover det så er prisene ganske stabile. I november ble ca. 65 % av boligene solgt under prisantydning, og resterende til eller over. Nesten hver fjerde bolig går fortsatt over. Omløpshastigheten er uendret, men man ser en endring blant de ulike boligtypene. Rekkehus og leiligheter selges raskere, mens tar noe lengre tid å selge eneboliger og tomannsboliger.

Salgssjef i DNB Eiendom region Vest/ Midt- og Nord Norge, Ronnie Andersson forteller at rekkehus og leiligheter selges raskere enn eneboliger og tomannsboliger. Foto: DNB

– Nullvekst totalt

Gjennomsnittstiden på liggende portefølje var på 48 dager i slutten av oktober, og den har steget til 56 dager i slutten av november. Det er helt likt med november 2018 og 2019, og tre dager lengre enn november 2020.

– I skrivende stund ligger det 680 bruktboliger for salg i Trondheim – som er cirka 160 boliger færre enn ved forrige oppdatering i begynnelsen av november. Ikke overraskende med tanke på at det kun er noen få uker til jul, og boligmarkedet er i ferd med å ta ferie.

- Boligprisene har gått jevnt nedover i høst, og nå har veksten i første halvår blitt spist opp. Det betyr at vi mest sannsynlig ender opp med nullvekst for året som helhet. Sett opp mot de mange rentehevingene og den sterke prisveksten synes jeg prisutviklingen viser at vi har et robust boligmarked i Norge, sier Andersson.

Tror på fortsatt nedgang

– Det er nå stor usikkerhet i boligmarkedet, og våre økonomer tror på fortsatt nedgang i prisene de neste månedene. Når vi utover nyåret ser at rentene har stabilisert seg, kan markedet få et lite oppsving igjen – særlig i de store byene som Trondheim, mener banksjef i Nordea Trondheim, Magnar Meslo.

Banksjef i Nordea Trondheim, Magnar Meslo sier at de ser at boliger ligger lengre i markedet, og at flere selger egen bolig før de kjøper ny. Foto: Nordea

– Vi ser at boliger ligger usolgt etter flere visningsrunder. Det brukes mer tid for å få gjennomført et salg og prisene må svært ofte justeres ned. Stadig flere kunder velger å selge egen bolig først før de kjøper ny. Slik at det blir mer trygghet rundt økonomien i boligbyttet og de vet akkurat hva de har til rådighet for et boligkjøp. Vi ser at flere nå ønsker å selge seg ned - altså kjøpe en billigere bolig enn den de har, for å redusere gjeld og kostnader. Særlig gjelder dette kunder som nærmer seg pensjonstilværelsen, konkluderer banksjefen.

Har steget i Norge

For landet totalt sank boligprisene sank med 1,3 prosent i november 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,1 prosent. Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 1,3 prosent.