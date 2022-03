Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune delte på vegne av juryen ut Ung Innovasjonspris, under årets Trondheim Tech Port konferanse 28. mars. Prisvinneren mottar 100 000 kroner, melder Trondheim Tech Port i en pressemelding.

Sammen med sine medgründere har Marie Jacobsen Lauvås startet Capeesh, en populær språk-app for mange bedrifter og organisasjoner. Basert på en sammenslåing av to oppstartsselskap i 2017 som begge jobbet med språkforskning, spillteknologi og maskinintelligens ble selskapet og produktet Capeesh lansert i 2019 av blant andre Marie Jacobsen Lauvås. Capeesh er en plattform for skreddersydd språkopplæring og arbeidstrening tilpasset unike språk og alfabet som snakkes av ansatte i bedrifter og oragnisasjoner.

Inspirasjon

Dette førte altså teknologigründeren til topps i kåringen av Trondheim kommunes Ung Innovasjonspris.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune delte på vegne av juryen ut Ung Innovasjonspris under årets Trondheim Tech Port konferanse 28. mars. Prisvinneren mottar 100 000 kroner, melder Trondheim Tech Port.

– Juryen er imponert over Marie Jacobsen Lauvås sin enestående innsats og entusiasme for å bruke teknologi til å løse samfunnsutfordringer. Årets mottaker av Ung Innovasjonspris er enn sann gründer med en lovende framtid som vi er veldig stolte av å løfte frem.

– Som teknologihovedstad ønsker vi å løfte frem dyktige unge kvinner som står bak nyskapende ideer, produkter eller tjenester. Gjennom Ung Innovasjonspris gir Trondheim kommune oppmerksomhet til kvinner som inspirerer andre. Marie er virkelig en verdig vinner og en sann inspirasjon, avslutter Ottervik.

Ukrainsk versjon

Prisvinneren selv er veldig fornøyd:

– Tusen takk for den anerkjennelsen Ung Innovasjonspris er, og for at Trondheim kommune gjennom denne prisen heier på kvinner innen teknologi og entreprenørskap. Å få denne prisen under konferansen med navnet "Bridging the Gap" passer godt inn i arbeidet vi gjør i Capeesh ettersom vi nettopp bygger bro mellom språkopplæring og arbeidstrening og dermed hjelper mennesker ut i full jobb. Teamet bak selskapet er en enorm inspirasjon og har nå på rekordtid utviklet en ukrainsk versjon av appen og vil nå gjøre denne gratis tilgjengelig for ukrainske flyktninger. Priser som Ung Innovasjonspris hjelper å sette fokus på viktig samfunnsbehov som kan løses med teknologi, og på å få flere kvinner inn i bransjen, sier Jacobsen i pressemeldingen.

Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinner som jobber med kommersialisering av innovasjon, særlig innen teknologi og realfag.