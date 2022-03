I Midt-Norge blir det en snittpris for strøm på 0,16 kroner per kilowattime (kWh) tirsdag og en makspris på 0,19 kroner.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 0,01 kroner høyere enn mandag og 0,12 kroner lavere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Maksprisen tirsdag på 0,19 kroner per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 0,04 kroner høyere enn mandag og 0,13 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,14 kroner per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.

I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 2,57 kroner per kilowattime (kWh) tirsdag og en makspris på 6,53 kroner.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 0,24 kroner høyere enn mandag og 1,99 kroner høyere enn samme dag året før.

Kraftprisen blir tirsdag på 2,58 kroner per kilowattime i snitt gjennom døgnet i de sørligste prisområdene. Det viser tall fra Nord Pool.

Den faktiske strømprisen i de sørligste prisområdene, ender på omtrent 3,7 kroner per kWh om man tar med avgifter, nettleie og påslag, melder nettstedet E24.

Anslaget tar utgangspunkt i en nettleie på 28 øre, redusert elavgift på 8,91 øre, el-avgift på 1 øre i tillegg til moms på 25 prosent. Påslag fra strømselskapet kommer i tillegg.

Den dyreste timen er mellom klokken 7 og 8. Da når kraftprisen 6,53 kroner kilowattimen i alle de tre prisområdene i Sør-Norge. Det betyr at prisen på det meste er på om lag 8,63 kroner med nettleie og avgifter. Det er ny prisrekord for prisområdet NO1 på Østlandet, melder E24.