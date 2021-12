Jo høyere strømpris, jo mer lønner det seg naturlig nok å velge å vedfyring. Men hvor går grensen for om det lønner seg eller ikke?

Og hvor mye ville en vedkubbe kostet, om den hadde samme pris for energien som strømmen i veggen?

Det viktigste først: brennverdi. Begrepet omtaler hvor mye energi det er i én kubikkmeter, eller tusen liter, fast tremasse. Tunge tretyper som eik og bøk har derfor mer energi, og lette tretyper har mindre energi.

Bjørk, den vanligste vedtypen i Norge, har en brennverdi på 2586 kWh per tusen liter ved 18 prosent fuktighet. Tusen liter bjørk veier 500 kilo og én kubbe veier cirka én kilo.

Én kubbe gir deg derfor 5,2 kWh med ren energi. Men fordi mye varme går ut av pipa, vil en moderne ovn utnytte minst 75 prosent av energien.

Dermed kan man utnytte cirka 3,9 kWh av vedkubben.

Deretter er det bare å regne ut om man sparer penger eller ikke, ut fra strømprisen. Og hva prisen per kWh blir ut fra hvor mye veden koster.

Tar vi for eksempel utgangspunkt i de 79 kronene Maxbo tar for 15 kilo bjørkeved, blir prisen 136 øre per kWh. Det betyr at hvis strømprisen er under 136 øre, taper man penger på å fyre med ved.

Er strømprisen over 136 øre per kWh, sparer man penger på fyre med ved.

