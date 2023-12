De venter at årslønnsveksten vil ende på 5,4 prosent i år og falle til 4,5 prosent neste år, skriver Norges Bank.

Bedriftene venter lavere aktivitet på nyåret, men det er store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en stor oppgang i aktiviteten, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et fall. Lønnsomheten hos bedriftene er svakere enn for ett år siden.

Færre bedrifter enn før melder om kapasitetsproblemer, og det er litt lettere å få tak i arbeidskraft enn normalt.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til E24 at rapporten fra Regionalt nettverk bekrefter ting som er kjent fra før, og at dette peker mot at styringsrenta holdes uendret av Norges Bank på rentemøtet neste uke.

– Norsk økonomi trenger ikke ny sjokkterapi, sier han.

Det regionale nettverket består av ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner rundt om i landet, som blir intervjuet av Norges Bank om den økonomiske utviklingen og utsiktene framover.