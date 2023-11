Første gang den ble vist var på bilutstillingen i Paris, 7. oktober 1948. Den ble designet på Citroëns designkontor Rue du Théâtre i Paris og finjustert på testsenteret i La Ferté-Vidame, opplyser importøren Fra 1948 og frem til 1990 rullet totalt 5 114 969 ut fra samlebåndet, inkludert 1 246 335 varebiler. De aller siste 2CVen forlot Mangualde-fabrikken i Portugal 42 år etter lanseringen, i 1990. Liten bil Prosjektet "TPV" ("Toute Petite Voiture - eller veldig liten bil) ble født i midten av trettiårene. Målet var å gi folk med lavere inntekt muligheten til å kjøpe en økonomisk, allsidig bil. I 1937 kom den første prototypen. Den veide bare 370 kilo og hadde bare ett frontlys, ettersom lovgivningen på denne tiden ikke krevde to. Bilen kunne frakte opptil fire personer og 50 kilo bagasje med en maksimal hastighet på 50 kilometer i timen. Krigen satte produksjonen på vent. Kjøper opp bilforhandler: – Vi er alt for engasjerte til å gi oss nå Da den gikk i produksjon i juli 1949, var 2CV en liten bil med en 9 hk, 375 cc, luftkjølt, boxer-motor som ga den en toppfart på 50 kilometer i timen. Bilens suksess kan nok også tilskrives det uendelige spekteret av bruksområder, sånn som at setene enkelt kunne tas ut av bilen, hvor lettkjørt den var, smidigheten i trange bygater og selvsagt - komfort. I tillegg var 2 CV svært billig i drift, noe som gjorde den til den til en storselger. Mange i Norge ennå I Norge er det, ifølge OFV, for tiden 552 registrerte 2 CV, men importøren sier man må anta at det finnes noen flere som venter på å komme tilbake på veien. Bergen er landets elbilhovedstad - slik gjør Trondheim det