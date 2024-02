– Vi sitter med over 40 fakturaer som er under behandling. Kriteriene for en slik behandling er for høye priser, underlige rekvisisjoner, rekvisisjoner som dukker opp flere ganger og selskaper som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene, sier direktør for virksomhetsstyring Åge Pedersen i Flytoget til Dagens Næringsliv.

De aktuelle selskapene avisa har vært i kontakt med nekter imidlertid for å ha gjort noe galt.

– Vi avviser anklagene fra Flytoget, sier daglig leder Abdul Razzaq i Nye Royal Taxi, som er ett av selskapene Flytoget nå setter på listen over uønskede samarbeidspartnere.

– Hvis Flytoget mener det gjøres feil, så ønsker vi en dialog med dem slik at vi sammen blir enige om en ordning, legger han til.

Pedersen opplyser at Flytoget allerede har anmeldt et tilfelle de mener er forsøk på svindel.

Han understreker at sjåfører ikke kan kreve betaling på mange ganger normalprisene begrunnet i at det er en tredjepart som betaler gjennom en rekvisisjonsordning.