Årsaken er krevende markedsforhold og fallende etterspørsel. I andre halvdel av 2023 var kjeden preget av lavere besøk og omsetning enn forventet, skriver selskapet i en pressemelding, ifølge nettstedet HandelsWatch.

Administrerende direktør André Sjåset i Release sier at de ansatte har blitt informert. Totalt blir 370 ansatte berørt, hvorav 150 i Norge og 220 i Sverige.

– Dette er en trist dag for oss alle, både ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, kreditorer og aksjonærer. Fokuset vårt nå er først og fremst å ta vare på de ansatte. Vi har jobbet hardt for å unngå dette utfallet, men det er dessverre klart at den svake markedsutviklingen har gjort omstillingsprosessen vi var inne i langt mer krevende enn forutsett, sier Sjåset i pressemeldingen.

Selskapet har levert inn sine oppbudsbegjæringer i dag og forventer at disse godkjennes i løpet av dagen. Da blir det avklart hvem som blir bostyrer for de respektive selskapene i Norge og Sverige.

I følge deres egne nettsider så har Teknikmagasinet bare en butikk i Trøndelag, og den er på City Syd.