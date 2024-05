Før jul ble det kjent at restauranten Credo, kjent fra Trondheim og med en Michelin-stjerne å vise til, skal rykke inn på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det skapte debatt i ulike medier, med overskrifter som «Er det fælt med en dyr restaurant på Nasjonalbiblioteket?».

Nå kommer det fram mer informasjon om den nye satsingen, som vil åpne i september. Først som kafé for publikum og personalkantine, mens det etter hvert også skal gjøres en avtale om etablering av restaurant i et av Nasjonalbibliotekets lokaler som til nå ikke har vært åpent for publikum.

Samtidig skal det bygges opp et formidlingsprogram for publikum om norsk mathistorie og matkultur.

– Matkultur er en viktig del av vår kulturarv. Med Credos kunnskap og kompetanse får vi løftet dette kulturuttrykket i tråd med vår allerede omfattende kulturhistoriske formidling her på Nasjonalbiblioteket, sier Sira Myhre ifølge pressemeldingen.

Kjøkkensjef og kokk Heidi Bjerkan står bak Sirkus Credo, som driver Jossa Mat og Drikke, Edoramen og Credo restaurant i Trondheim og mathallen Vippa i Oslo.

– Vi er opptatt av at mat ikke bare er næring for kroppen, mat er også et kulturuttrykk. Hva vi spiser er et resultat av naturen rundt oss, ressursene vi har hatt tilgjengelig, av nedarvede tradisjoner og av møter med andre kulturer, sier Bjerkan, som lover et råvarebasert kjøkken.