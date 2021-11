Det er klart etter at Coop Midt-Norge har tatt investeringsbeslutning og signert kontrakt med Consto som entreprenør for prosjektet.

Senteret i bergstaden ble bygd i 1972 og er senere ombygd og utvidet en rekke ganger. Nå skal Domus gjennom nok en stor fornyelse.

– Den utvendige fasaden skal oppgraderes, og det blir en bedre løsning for uteservering. Innvendig skal fellesarealene fornyes og moderniseres, og vil bli mye triveligere. Vi skal få på plass nye toaletter, stellerom og lekeareal for de minste. Dette er noe vi vet er etterspurt på Røros. Vi lager også nytt spiserom og garderober for de ansatte på senteret. Kontorfløyen blir også bygd om og pusset opp. Som del av prosjektet bytter vi også ut ventilasjonssystemet, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge i en pressemelding.

– Viktig for hele Røros

Skei mener at en oppgradering av Domus er viktig for hele Røros, fordi dette er det eneste kjøpesenteret i byen. I planleggingen har det derfor også vært viktig for at senterfasaden skal ta hensyn til den særegne arkitekturen på Røros, opplyser Skei.

På toppen av de 50 millionene til senteroppgradering, planlegges det også å investere ytterligere 12 millioner kroner i fornyelse av Coop Mega. Butikkarealet skal økes, det kommer en egen lokalmatbutikk, det blir selvskanningskasser og generell oppussing av hele Mega. Skei kaller Coop Mega Røros for et flaggskip for lokalmat i hele Trøndelag.

Holder åpent

Dersom alt går etter planen, vil arbeidet ved Domus komme i gang etter nyttår. Senteret vil holde åpent i hele byggeperioden, og målsettingen er at alt er ferdig før julemarkedet i 2022.

I tillegg til oppgraderingen av Domus og Coop Mega, åpner nye Extra i Gjøsvika i mars 2022. Røros kommune og Coop Midt-Norge jobber også med nytt bibliotek på Nilsen-hjørnet. Coop skal også se på muligheter for den såkalte Prix-tomta når det bygget blir stående tomt etter Extra-åpningen.