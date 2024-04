Foreløpig har Cloetta sporet opp rundt 850 tonn med ulike produkter og partier som holdes tilbake, ifølge avisen Expressen , som viser til en melding fra nyhetsbyrået Siren.

Det gjelder blant annet produktene Kexchoklad, Sportlunch, Center, Polly og Plopp.

Ifølge Cloettas kommunikasjonsdirektør Laura Lindholm er det ennå ikke bekreftet at produktene er helsefarlige. Men hun bekrefter at en av deres råvareleverandører har informert dem om at de mistenker et problem med et produkt.

Mistanken er at palmeoljen er forurenset med forbindelser som stammer fra mineralolje, MOAH, og som kan utgjøre en helsefare for barn og unge, ifølge miljøtilsynet i Malmö.