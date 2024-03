Det har skjedd et stort skifte i husholdningenes renteforventninger siden desember i fjor, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en pressemelding.

Da ventet 53 prosent at boliglånsrenten ville være høyere om et år, mens i dag er tallet 46 prosent.

– Oppsvinget i boligprisene de siste månedene har trolig sammenheng med at mange flere husholdninger nå venter at boligprisene skal øke, og at boliglånsrentene har nådd toppen, sier Hilde Karoline Midtsem, sjeføkonom i NBBL.

Forventninger til høyere boligpriser og lavere boliglånsrente fremover bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg til i mars, etter å ha tatt seg kraftig opp de to foregående månedene.