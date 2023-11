- Ingen konkurrenter slår Tesla 3 på pris. Og nå er både støy og dårlig interiør historie i denne Tesla-modellen, sier Peter Raaum, ansvarlig redaktør i NAF-magasinet Motor.

Det ytre er det som har forandret seg minst med oppgraderingen av Tesla Model 3. To av de tre oftest påpekte svakhetene ved bilen er nå borte, mener Motor: Kvalitetsfølelsen i interiøret er løftet et hakk, og støynivået er senket flere hakk.

- Dette kombinert med lavest forbruk, best rekkevidde, bra plassutnyttelser, høy effekt og eminente kjøreegenskaper til en uslåelig pris, gjorde at vi landet på Model 3 som årets beste bilkjøp, sier Raaum i en pressemelding om kåringen.

Fem kategorier biler

Det var fem kategorier i årets bilkåring, opplyser Motor:

Småbil

Liten familiebil

Mellomstor familiebil

Stor familiebil

Åpen klasse

I hver klasse ble de 10 beste bilene rangert. Kåringen av årets beste bilkjøp stod mellom de fem klassevinnerne.

- Denne utvidelsen gjør at vi får med alle aktuelle bilmodeller. Med en åpen klasse fikk vi også med de bilene som appellerer mer til følelsene enn fornuften, sier Motor-redaktøren.

Hele listen finner du på motor.no.

Nye regler for kåringen

Motor kårer «Årets beste bilkjøp» etter nye regler i høst, men fortsatt er det et ufravikelig krav at bilene skal gi et økonomisk fornuftig og forutsigbart bilhold. De skal også ha oppnådd poeng i tetsjiktet i Motors tester.