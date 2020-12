NAF frykter at gammel norsk bilpark blir enda eldre

2020 kommer til å bli et rekorddårlig år for nybilsalget. Sammenliknet med i fjor er nedgangen i bilsalget på nesten 10 prosent, skriver Norges Automobil-Forbund (NAF) i en pressemelding.

MN24 har i flere artikler i år omtalt nybilsalget både i Norge og Trøndelag. Etter en skikkelig krasj i forbindelse med koronarestriksjonene, så har salget steget igjen. Men det er trolig ikke nok til å holde nybilfrekvensen fra tidligere år.

I helga gikk toppsjefen i Bertel O. Steen ut og sa han trodde på høyere bilsalg og større elbil-andel i 2021.

I Trøndelag ser det ut for at nybilsalget er ned 4,9 prosent til og med november, skal man tro de nyeste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

2020 blir et spesielt år for nybilsalget, men det bygger opp under en langsiktig trend. De siste tjue årene har den norske bilparken blitt eldre og eldre. I 1999 var bilene i snitt 9,9 år gamle. I 2019 var de i snitt 10,7 år.

Synker hvert år

I 2020 lander antall solgt nye biler på rundt 130 000. I 2019 var antallet 142 000. Det utgjør en nedgang på mellom ni og ti prosent.

- De siste årene har nybilsalget sunket hvert eneste år. I 2017 ble det solgt nesten 160 000 nye biler, sier Sødal i pressemeldingen fra NAF.

NAF mener dette betyr at politikerne må tenke nytt om bilpolitikken:

- Vi gir nå to råd til politikerne. Det ene er å ikke øke bilavgiftene. Partiene forbereder seg på å innføre økte avgifter på både elbiler og bensin- og dieselbiler fra 2022. Det er ikke lurt om man er opptatt av å fornye bilparken, advarer Nils Sødal.

Vil se på vrakpanten

- Det andre er at tiden er moden for å se nærmere på vrakpanten. Vi trenger en fornyet vrakeordning som mer målrettet tar ut eldre og trafikkfarlige biler fra trafikken, sier Sødal.

- Det vil bidra til både bedre miljø, nyere bilpark og bedre trafikksikkerhet. Dessuten vil en ny vrakeordning sannsynligvis treffe distriktene godt, fordi vi ser at det er der alderen på bilparken er eldst, avslutter NAF-rådgiveren.

Antall nye biler som selges hvert år:

2017: 158 650

2018: 147 929

2019: 142 377

2020: 119 787 (jan-nov)

