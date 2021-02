NAF-test avslører dårligere krasjsikkerhet for flere takbokser

Tre takbokser gjør det dårligere i NAF sin krasjtest i år, enn for to år siden.

- Takboksene fra Mont Blanc, Calix og Biltema har en negativ utvikling på kollisjonssikkerheten. Det er ikke bra, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF) i en pressemelding.

NAF har i samarbeid med Testfakta testet åtte takbokser. Kollisjonstesten er gjennomført i to hastigheter: 30 km/t som er hastigheten de aller fleste produsentene tester sine bokser i, og i 40 km/t som NAF mener er en riktigere hastighet for å teste kollisjonssikkerheten til takbokser.

Klarer ikke testen

De tre takboksene fra Mont Blanc, Calix og Biltema klarer ikke kollisjonstesten verken i 30 km/t eller i 40 km/t, og havner sist i testen. På alle boksene røk lastereimene som skulle holde bagasjen på plass, takboksene åpnet seg og bagasjen kom ut av boksene. På takboksen fra Biltema stakk skiene 85 centimeter ut av boksen ved kollisjonen i 40 km/t, melder NAF.

LES OGSÅ: Norges mest solgte bil i 2020 var IKKE en elbil

- Disse tre takboksene gjorde det også svakt i NAF sin kollisjonstest for to år siden. Da er det skuffende at de gjør det enda dårligere nå, sier Sødal.

Takboksen fra Calix besto kollisjontesten i 30 km/t i 2019, men feilet i årets test. Den samme negative utviklingen ser NAF på takboksen fra Biltema som bestod testen i 30 km/t i 2019, men som ikke klarte det i årets test.

Plast vs. glassfiber

Vinneren i testen er NX Premium fra Packline. Glassfiberboksen får toppscore i begge testene.

- Testvinneren er laget i glassfiber, men kollisjonstesten gir ikke et entydig svar på om takbokser i glassfiber er mer kollisjonssikre enn de som er lagd av plast, sier Nils Sødal.

Tvert imot viser testen at tre av takboksene i plast gjør det bra i kollisjonstestene. Plastboksen NX Twin XL fra Packline som kommer på andre plass i testen, utmerker seg med 10 av 10 mulige poeng i kollisjonstesten i 30 km/t, og den gjør det også godt i 40 km/t. Den scorer bedre i kollisjonstesten enn glassfiberboksen fra Skiguard. Plastboksen fra Thule klarer også begge kollisjonstestene bra og scorer jevnt med boksen fra Skiguard i begge kollisjonstestene, opplyser NAF.

LES OGSÅ: Brøytebilsjåfører ber bilister vise hensyn

- Heller ikke prisen er avgjørende for kollisjonssikkerheten. Boksen fra Calix gjør det dårlig selv om den koster like mye som Thules takboks som kommer på tredje plass, sier NAF-rådgiveren.

Vil ha strengere krav

NAF mener at det bør stilles lovmessige krav til kollisjonssikkerhet på takbokser, og at kravene bør være strengere enn i dagens standarder.

Det finnes ingen lovmessige krav til kollisjonssikkerhet på takbokser, men det finnes to standarder for kollisjonstest av boksene. Den såkalte City Crash-standarden fra 2007 stiller krav til kollisjonssikkerhet ved 18 km/t som kan sammenliknes med en hard oppbremsing eller et sammenstøt i lav fart. Den nyeste standarden fra 2019 stiller krav til kollisjonssikkerhet i 30 km/t, ifølge NAF.

- Det er positivt at produsentene velger å følge den strengere standarden fremfor City Crash-standarden. NAF mener likevel at kravene burde skjerpes og at det minimum ble stilt krav om kollisjonssikkerhet 40 km/t i tråd med vår strengere test, sier Nils Sødal.

Her finner du flere bil-saker fra MN24