Kinesisk nykommer skreddersys for det norske bilmarkedet

BYD har nylig lansert spesifikasjonene for 2021-modellen av helelektriske BYD Tang. Den elektriske nyheten er første personbil fra BYD ut på det norske markedet. BYD skal markedsføres og selges gjennom RSA sitt nettverk, som består av over 40 forhandlere.

Nå bekrefter BYD at Tang leveres med syv seter som standard. BYD Tang kommer med et høyt utstyrsnivå, det siste innen teknologi og et eksklusivt design, melder importøren og forhandler RSA i en pressemelding.

Lang rekkevidd

Tang leveres med rekkevidde på oppgitt til 505 km (NEDC), akselerasjon fra 0-100 km/t på 4,6 sekunder og 86,4 kWh batteristørrelse.

Setene er ventilerte og oppvarmede, og et stort panorama glasstak sørger for mye naturlig lys I kupeen, samt LED-belysning som kan justeres i 31 forskjellige fargetoner.

BYD-eiere kan også forvente høyt nivå av 4G-teknologi, DAB-radio og OTA (Over-the-Air Technology) - tilrettelagt for å oppgradere bilen etter markedets utvikling. Dermed er bilen utstyrt med topp moderne teknologi til enhver tid.

- Før vi har startet lanseringsaktiviteter har vi allerede forhåndsolgt omkring 400 biler, og nå med syv seter som standard er vi enda mer overbevist om at dette er den perfekte elektriske SUV-en for det norske elbil-markedet, sier Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge i pressemeldingen.

Såvidt under 600 000 i pris

BYD Tang kommer med elbil-batteriet Blade, et helt nytt batteri-design som gjør at det skal være lettere og mer robust enn andre elbil-batterier. Blant annet skal det være svært brann- og eksplosjonssikkert.

Produksjonen av 2021-modellen av Tang starter i andre kvartal 2021, og første levering til norske kunder er forventet på sensommeren. Pris vil være fra kr.599 900,- med såkalt executive-pack og syv seter.

-Selv om det har vært en utfordrende tid for personbilsektoren, er vi ekstremt begeistret over de meget positive tilbakemeldingene vi har fått på BYD Tang, sier BYD Europas administrerende direktør, Isbrand Ho.

BYD er kanskje ikke så kjent i Norge, men BYD Company Ltd. er forøvrig et av Kinas største privateide foretak. Siden oppstart i 1995 har selskapet utviklet seg raskt med solid ekspertise innen oppladbare batterier og bærekraftig utvikling. Siden har BYD utvidet sine fornybare energiløsninger globalt, og har nå virksomhet i over 50 land og regioner. BYD er notert på børsene i Hong Kong og Shenzen.

