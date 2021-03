Her blir nye Mercedes-AMG SL testet i nordiske forhold

Den nye 2+2-seters såkalte roadsteren er derfor ute på snødekte veier i Sverige nå. Blant annet testes det fullt variable 4MATIC+ firehjulstrekksystemet, som for første gang vil kunne leveres i SL. Stofftaket må også bevise at det takler det harde klimaet som er å finne nær polarsirkelen, melder importøren i en pressemelding.

Unik serie

- Vi gleder oss veldig til den nye Mercedes-AMG SL. Dette er en unik modellserie fra Mercedes-Benz med røtter og tradisjoner helt tilbake til 1950-tallet. På det norske markedet merker vi fortsatt skyhøy interesse for sportsbiler, og derfor er det ekstra spennende å se at nye SL nå kommer direkte fra Mercedes-AMG, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

Det er ikke bare på svenske veier denne bilen får prøvd seg. Mercedes-AMG SL vil også gjennomgå tester på blant annet på Nürburgring sin Nordschleife, også kjent som en av verdens mest krevende racingbaner.

Sportslige røtter

Her vil hovedfokuset ligge på å optimalisere kjøredynamikken, og spesialister fra Mercedes-AMG vil sørge for at den siste versjonen av SL vil lene seg mer enn noen gang mot sine sportslige røtter, ifølge importøren.

Den 12. mars 1952 kunne Daimler-Benz AG kunngjøre den første offentlige opptreden til den nye sportsbilen Mercedes-Benz 300 SL. På årsdagen er altså den nye utgaven snart klar.

