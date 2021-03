Nye trender driver MC-salget oppover

Motorsykler har også blitt billigere i år som følge av at avgiftene på motorsykkel ble redusert i forbindelse med vedtaket av årets statsbudsjett i Stortinget før nyttår.

I mars er det registrert hele 928 nye tohjulinger i Norge, noe som er 3,1 prosent vekst fra samme periode i 2020, skriver Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) i en pressemelding. 566 av disse var tunge motorsykler, hvorav 20 prosent ble solgt i første uken av mars, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikk (OVF).

Økt salg av tunge MC

I fjor opplevde bransjen en samlet vekst på tre prosent (moped, lett og tung mc) sammenlignet med 2019. Det betyr at det ble solgt 12 095 (11 744 i 2019) kjøretøy i 2020. 6659 (6162 i 2019) av disse var tunge motorsykler.

Dermed økte salget av tunge motorsykler med hele 8,1 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Det ble samlet sett solgt 2515 lette motorsykler i 2020. Størst vekst ventes innen ungdom i alderen 18-25, aldersgruppen 45-65 og blant kvinner.

– Mens motorsykkelforretningen i store deler av landet er åpent som normalt er forhandlerne i Oslo i disse dager åpent med digitale tilbud som følge av COVID-19 situasjonen. Bransjen har vært svært flink til å omstille seg basert på korona-situasjonen. Det meldes også om godt salg og stor interesse for motorsykkel over hele landet, sier styreleder Per Anton Vinje i MCF.

Foreningen organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge.

– Norgesfokus og norgesferie, behov for sikker og COVID-19-fri transport i hverdagen og en positiv trend i form av økt interesse for motorsykkel er de viktigste grunnene til at vi forventer god vekst for motorsykkelbransjen i år, sier Vinje.

Vil ha bedre norgesferie-løsninger

– Vi ser at reiselivsbransjen som blant andre De Historiske Hotel med Straand Hotel i Telemark i spissen har utviklet et eget konsept med fokus på kjøreopplevelser og motorsykkelturisme i løpet av det siste året. "Hubriding" som løsning har blitt veldig godt tatt imot av de som kjører MC. Her er digitale kjøreruter utviklet og lagt til rette i en nettportal i den hensikt å sikre gode kjøreopplevelser over flere dager ut fra en reiselivsdestinasjon, sier Vinje i MCF. Så langt er 11 hoteller koblet på løsningen og vi forventer at vel 20 hoteller i løpt av året har etablert fokus på Hubriding.no og motorsykkelturisme, sier Vinje.

Videre er det også fremmet et representantforslag i Stortinget om rett til å kjøre lett motorsykkel (A1) dersom man har førerkort for bil. Dette forslaget, som er fremmet av Morten Stordalen i FrP, støttes blant annet av Trygg Trafikk og forslaget skal til behandling i Stortinget i løpet av våren.

