Snor kan skape ulykker - Swix tilbakekaller dunjakke for barn

Brav har i en intern kvalitetskontroll funnet ut at jakka ikke overholder standarder til klær som selges til barn og ungdom, og trekker den derfor tilbake, ifølge en pressemelding fra Swix.

Jakken har vært i salg fra 2020 og det er solgt ca 800 jakker av denne typen i Norge.

- Vi oppfordrer alle som har kjøpt denne jakken om å slutte å bruke den og levere den tilbake til butikken eller kontakte Brav direkte for å få pengene tilbake. Alt salg av jakken gjennom egne og andres kanaler stanses, sier Brand marketing manager for Swix, Åse-Line Eide i Brav i pressemeldingen.

Går gjennom produktene

- Vi tar produktsikkerhet på største alvor, og alle våre produkter skal være laget for trygge og gode opplevelser og aktiviteter. Vi har ingen andre jakker med tilsvarende snor i hetten, men går nå gjennom alle våre produkter til barn og ungdom for å være helt sikre på at de tilfredsstiller krav til kvalitet og sikkerhet, sier Åse-Line Eide i pressemeldingen.Tilbakekallelsen gjelder Focus down jacket jr. med produktnr 13162, i fargene rød, blå og sort i størrelsene 116, 128, 140, 152 og 164. Tilbakekallelsen gjelder kun dunjakke til barn/ungdom og ikke Focus Down Jacket til voksne.

