Nå øker importen av brukte elbiler

Av 1417 bruktimporterte elbiler, var 403 biler (eller 28,4 prosent) nesten helt nye biler, fra 0-6 måneder gamle. Over 30 prosent av de bruktimporterte elbilene var 7-12 måneder gamle, mens nesten 30 prosent var mellom ett og to år gamle, viser tall fra OFV Statistikk (Opplysningsrådet for veitrafikken).

Aller mest populære bil for importørene var Hyundai Kona Electric, med Nissan Leaf på andreplass.

Dette er de fem mest populære importbilmodellene (antall og andel i prosent):

1. Hyundai Kona electric 358 25 % 2. Nissan Leaf 241 17 % 3. Audi e-tron 201 14 % 4. Kia e-Niro 118 8 % 5. Volkswagen e-Golf 102 7 %

Ny situasjon

Sammenlignet med fjoråret, har situasjonen endret seg tydelig for nyere bruktimporterte elbiler i Norge.Fra nyttår og fram til midten av mars i år, utgjorde elbiler 57 prosent av bruktimporten. Av de bruktimporterte elbilene, var altså 28,4 prosent nesten nye biler, som betyr mellom null og seks måneder gamle. I hele 2020 var kun 255 (4,7 prosent) av 5417 bruktimporterte elbiler i denne aldersgruppen. Mye tyder dermed på at markedet for nyere brukte elbiler øker kraftig, skriver OFV.

Stor etterspørsel

Vanskeligheter med å få nok batterier og andre komponenter har ført til store forsinkelser i utlevering av en del nye biler i Norge, og leveransetakten kan være en av forklaringene på den økte importen.- For mange vil det nok være fristende å kjøpe en nesten «ny» elbil som omtrent ikke har vært på veien, framfor en flunkende ny elbil, dersom det er store summer å spare. Særlig hvis ventetiden på en ny elbil er lang, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

I Norge er det stor interesse for og etterspørsel etter nye elbiler, og mange kunder står i kø for å få nye biler, men for mange tar det tid før bilen kan leveres. Dette kan igjen forklare de økene importtallene.

Ifølge OFV er dette noe deler av bilbransjen i Norge har uttrykt bekymring for, fordi man mener bruktimport av «nye» elbiler i stor skala kan ramme det norske nybilsalget.

Klar og tydelig vekst

Øyvind Solberg Thorsen i OFV kan forstå at importørene frykter at store volumer av nesten nye elbiler på det norske markedet. For selv om bruktimporten av nyere elbiler er liten sammenlignet med nybilsalget totalt, er veksten i bruktimporten klar og tydelig, mener han.- Om økningen vil fortsette, gjenstår å se. Men for mange importører og forhandlere av nye elbiler, oppfattes nok dette som en mulig trussel mot eget salg, sier Solberg Thorsen.

Elbilstøtte i Europa

Enkelte land i Europa, blant annet Tyskland og Frankrike, har skrudd opp støtten ved kjøp av elbiler ganske kraftig. Og hvis det er kort bindingstid på kjøpet i disse landene, kan det bety at mange av de «nye» bilene etter bare et halvt års tid eksporteres videre.

Fra 1. januar og fram til 14. mars, ble det solgt og registrert 26 290 nye personbiler i Norge. Av disse var drøyt halvparten, 13 407 (51 prosent), elbiler.

