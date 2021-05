Bilsalget økte kraftig i april – elbiler dominerer

På forsiden nå

Det ble registrert 13 166 nye personbiler i årets april, 77 prosent flere enn i samme måned i fjor. Over halvparten var elbiler, med Volkswagen ID.4 på topp.

Selskapet PSIT Software vil vokse. De tenkte å flytte fra Rogaland til Oslo, men fant raskt ut at det ikke er bærekraftig. Dermed falt valget på Trondheim.

Nedgangen i arbeidsledighet siden koronaen traff i fjor, vises nå for alvor i tallene fra Nav Trøndelag.

Mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven - DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

DNB er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven. Gebyret fra Finanstilsynet kommer etter et hvitvaskingstilsyn i banken i 2020.