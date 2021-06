Langt flere elbiler per ladepunkt i Trondheim

Antall ladepunkter økte med 64 prosent fra 2019 til 2020, fra 10 865 til 17 850, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I samme periode vokste antall elbiler med 74 prosent fra 195 000 til 340 000. Ifølge SSB deler nå 19 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt, mot 18 året før.

Forholdstallet har endret seg til dels kraftig de siste årene, ikke minst i storbyene. I Trondheim var det i 2020 registrert 13 607 elbiler. Med 465 ladepunkter, blir det 29,3 elbiler per ladepunkt. I 2016 var det 4190 elbiler og 237 ladepunkter, som da ble 17,7 elbiler per ladepunkt.

Stor variasjon

Alta og Sarpsborg skiller seg ut med et lavt antall elbiler per ladepunkt, henholdsvis 12 og 13 elbiler. I den andre enden av skalaen, i Asker og Skien, må over 50 elbiler dele hvert ladepunkt.

