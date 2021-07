200 000 elbiler i ferietrafikken - NAF frykter ladekaos

På forsiden nå

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2021. På seks måneder har Norge eksportert sjømat for 53,7 milliarder kroner.

Hva med en overnatting på Bryggmesterens rom eller Tusen og en natt?

På utsiden ser det ut som et aldershjem, men alle som kommer på innsiden av Storm brygghus blir overraska. Her finnes det et ølbryggeri, en pub, et galleri og 13 ulike temarom.