Kornelia (26) gir deg gode råd om hverdagsøkonomi

Allerede fra 16. august vil du merke at høsten er i gang her på MN24. Da er nemlig Kornelia Minsaas (26) fra Steinkjer i full sving med gode og ukentlige råd og tips om økonomi, spesielt for unge voksne, men sikkert nyttig for alle andre også. Du vil se henne både på nett, i ulike papiraviser og i sosiale medier, med sitt eget perspektiv på pengebruk.

Kornelia er utdannet ved Handelshøyskolen BI, Wirtschaftsuniversität Wien og Universitetet i Bergen. Hun har jobbet med innhold i DNB sine ulike satsinger de siste årene, før hun nå har begynt for seg selv, og blant annet skal være MN24 sin ekspert på en rekke temaer knyttet til økonomi. Hun er også del av startupen Fjong og er generelt opptatt av folk, samfunn, økonomi og bærekraft.

Hverdagsøkonomi

- Sparing, hverdagsøkonomi, hvordan strekke ut studielånet og hvordan man skal berge når man har blakket seg på byen. Jeg tror vi skal kunne komme med mange nyttige tips og råd som kan hjelpe mange, men spesielt unge folk i hele Midt-Norge, sier Kornelia selv.

Snart en million sidevisninger

Satsingen Hverdagsøkonomi med Kornelia er blant flere ting som Midtnorsk Næringsliv kommer med fremover. Siden oppstarten i oktober 2020 så har MN24 på nett etablert seg med ofte over 30 000 unike nettlesere hver dag, og nesten en million sidevisninger enkelte uker. Vi er på full fart mot det som er målet; å bli det største og viktigste nettstedet i Midt-Norge for alle som er interessert i økonomi, næringsliv og nyskaping.

Nå skal vi utvikle MN24 videre. Ung økonomi-konseptet med Kornelia er en av flere viktige satsinger. Vi kommer også med flere eksklusive papirmagasiner fremover, for å nevne noe. Det er også andre satsinger under planlegging, men vi kan selvsagt ikke røpe alt ennå.

Oppstarten for Ung økonomi med Kornelia den 16.august faller selvsagt sammen med oppstarten for landets studenter, ikke minst i Trondheim der titusenvis av studenter skal starte et nytt kapittel av livet sitt. Fra denne dagen og fremover kommer hun altså til å vises i mange kanaler. Men hvem vet; kanskje Kornelia dukker opp på enda flere arenaer fremover?

- Det er bare å følge med, nå kjører vi! sier Kornelia.

Med hilsen

Atle Bersvendsen, ansvarlig redaktør Midtnorsk Næringsliv MN24

