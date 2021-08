Slik unngår du pengeslukene i fadderuka

Etter å ha deltatt på hele fem fadderuker, som fadderbarn og fadder på to ulike studiesteder, og som arrangør av fadderuka ved Handelshøyskolen BI i Bergen, har jeg en god del spare-hacks til deg.

Storstipendet

La oss begynne med storstipendet – den store pengesekken, som er fort gjort å låne litt (eller mye) av til fadderuka. Husk at det er en grunn til at man får ekstra penger ved studiestart: Du kommer til å trenge disse pengene gjennom semesteret. Lag derfor en oversikt over de tingene du absolutt trenger å bruke noe av storstipendet på, som skolebøker og kaktus til studentleiligheten. Resten av pengene anbefaler jeg å sette til side på en bufferkonto. Det er deilig å ha backup hvis PC-en ryker eller tannlegen sender en regning som gir deg bakoversveis.

Fadderuke-programmet

Nå som storstipendet er under kontroll, anbefaler jeg å få oversikt over programmet for fadderuka di. Slik kan du sette av litt ekstra tid til å unngå stress og kjøp på farta. Planlegg en billig reiserute med kollektivtransport eller bysykkel, og lur med en matpakke eller to i sekken. Pizza, kebab og burger til middag hver dag i fadderuka føles verken godt for lommeboka eller tarmen. Seriøst. Spiser du i tillegg før du drar hjemmefra sparer du garantert en tusenlapp!

Legg igjen spanderbuksene

Det sosiale trykket i fadderuka fører ofte til at man kjenner litt på å måtte si “ja” til alt. Det er absolutt en fordel å være med på det som skjer for å bygge relasjoner, men du trenger verken drikke alkohol eller være med på fullt kjør fra morgen til nachspiel. Og til deg som liker å ha på “spanderbuksene”: Den kan du godt legge igjen hjemme, for folk vil like deg selv om du ikke kjøper runder til hele faddergruppa.

Temafest

Skal faddergruppa di på temafest? Rått! Det er fullt mulig å ta antrekket helt ut, selv uten å handle alt nytt fra en kostymebutikk. Bruk kreativiteten og det du har hjemme i første omgang, og byttelån med venner for å fullføre antrekket. Kanskje roomien vil sminke deg til og med? Det siste lommeboka og miljøet trenger er noe som brukes én gang og kastes dagen etter.

Tålmodighet

Underveis i fadderuka hører man mye snakk om pensum og turer til Ikea. Ikke stress med å få på plass alt den første uka av semesteret. Vær litt tålmodig, og se heller etter det du trenger på bruktmarkedet! På Finn, Facebook Marketplace og Tise kan du spare store summer på bøker, interiør, sykkel og annet utstyr. Husk også at pensumbøker finnes på biblioteket, og der kan du låne det helt gratis!

Da tror jeg vi var gjennom det viktigste for denne gang. Og du, ikke fortvil … Jeg kommer til å være her for å hjelpe deg med flere tips og triks gjennom semesteret i MN24. Du vil lese ekte erfaringer om alt fra boligkjøp med en venn, hvordan man overkommer FOMO, om pruting, kjøpepress og renter. Sistnevnte er ikke så kjedelig som det høres ut som, lover!

God fadderuke folkens!