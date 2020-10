Jeg har et løfte til Norges mest spennende landsdel

Midtnorsk Næringsliv? Hva er nå det, tenker du sikkert?

Midtnorsk Næringsliv, eller MN24 som er forkortelsen på nett, er ei helt ny nettavis, skreddersydd for landsdelen vår. Så dette er en stor dag for alle oss i Polaris Media Midt-Norge. Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherred, Opdalingen, Trønderbladet og Steinkjer24 går sammen om å skape Midt-Norges viktigste nettsted for økonomi, næringsliv og nyskaping.

På mn24.no vil du med andre ord finne nyhetssaker og reportasjer fra mange ulike deler av landsdelen, som vi synes det er viktig å nå ut med til et større publikum enn det hver enkelt nettavis vanligvis gjør. Slik tenkte vi for mange år siden, da Adresseavisen og flere av landets store regionaviser gikk sammen om økonomisatsingen NA24. Både navn og design på Midtnorsk Næringsliv er en aldri så liten referanse til satsingen som andre aktører tok over, for mange år siden.

Men nå er det MN24 det handler om. Og ordet nyskaping er viktig i denne sammenhengen. MN24 er en nyskaping i seg selv, men det foregår utrolig mye spennende rundt oss også. For ja; koronakrisen har herjet med økonomien og næringslivet i hele Norge de siste månedene. Mange bedrifter har fått offentlig støtte på grunn av krisen, og bruk av offentlige midler er et eksempel på noe som fortjener et kritisk lys. Men midt i alle kriser skjer det også spennende utvikling. Teknologi og digitalisering er bare en side av det, for det fins virksomheter og mennesker i alle slags varianter som virkelig står frem når det er som vanskeligst. Mennesker som utfordrer etablerte sannheter og som tør å satse. De skal vi også sette søkelyset på. Og det er et løfte!

Hva er egentlig Midt-Norge?

Noen rundt oss flåser gjerne med dette begrepet, og mener vi bare skal forholde oss til Trøndelag som region.

Jeg er ikke enig.

For oss i Polaris Media har Midt-Norge i mange år vært noe mer enn bare et ord eller begrep. Med mediehus fra Opdalingen i sør til Brønnøysunds Avis i nord, fra Hitra-Frøya i vest til Bladet i øst, så har alltid Trøndelag med tilstøtende områder vært et naturlig geografisk område for oss. Vi tror at trøndere og mange i de tilstøtende kommunene og fylkene har interesser som krysser strekene på kartet. Innlemmingen av Rindal kommune i Trøndelag beviste jo nettopp det mange har sagt; Midt-Norge er en stor landsdel som kan samarbeide og skape noe sammen, utover hva kommunen eller fylket heter.

Landets mest innovative

Næringslivet i regionen er egentlig like dynamisk som landsdelen. Historiske og etablerte næringer som landbruk, skogbruk og fiske har fått følge av sjømat-giganter på kysten, teknologi-startups i Trondheim og mat- og opplevelsessatsinger bokstavelig talt over hele regionen, for å nevne noe. Jeg våger glatt påstanden om at dette er landets mest spennende region. Og det er ikke bare tåkeprat. I en rapport fra EUs Regional Innovation Scoreboard (RIS) i 2019, ble Trøndelag rangert som Europas 15. mest innovative region, med Oslo og Akershus på 16.plass.

Så er det igjen viktig å minne om at ikke alt er rosenrødt. 2020 går fort inn i historiebøkene som året da alt gikk på tverke. Koronakrisen har på en brutal måte vist oss hvor viktig det lokale og regionale næringslivet er. Vi kjenner nok alle med en arbeidsplass som er rammet, og nå handler det om å komme ut av dette på en bra måte. Jeg tror i alle fall på det, og jeg tror at vi i media spiller en viktig rolle i det bildet. Akkurat nå er konkurransen om lesernes oppmerksomhet større enn noen gang, ikke minst her midt i Norge. Det er nye satsinger og mediekonsern som konkurrerer døgnet rundt. Folk bruker dessuten ekstremt mye tid på sosiale plattformer og nasjonale nettsteder.

Troverdighet og kvalitet

MN24 sine våpen i kampen om lesernes tid er troverdighet og kvalitetsjournalistikk, levert hver dag fra ti mediehus, og med "nogo attåt" - som vi kommer tilbake til. I dagens fragmenterte mediebilde, så tror vi at MN24 med god og grundig journalistikk kan informere, sette dagsorden og skape debatt om alle sidene ved økonomi og næringsliv i landsdelen.

Hvordan vil MN24-abonnementet fungere i praksis?

Som abonnent i en av de nevnte avisene (og det er godt over 100 000 av dere i dag), så vil du ved lansering få tilgang til alle sakene som ligger på mn24.no, selv om det er saker fra andre mediehus enn ditt opprinnelige abonnement. Du som abonnent trenger altså ikke å betale noe ekstra for å lese sakene på MN24.

Du vil nok oppdage MN24 først ved å se en sak derfra på fronten hos din lokale nettavis, noe i sosiale medier, eller du går direkte til nettstedet mn24.no. Ved første gangs besøk vil du få et spørsmål om å bekrefte ditt abonnement, deretter skal det i etterkant ikke være nødvendig med annen registrering. På den måten håper vi å kunne tilby deg som abonnent noe ekstra, uten prisøkning og på en enkel måte. Et aldri så lite Kinderegg, der altså.

Visjonen for oss bak Midtnorsk Næringsliv er å skape noe uunnværlig for de som er interessert i dette stoffområdet. Og skal vi klare det, er vi avhengig av deg som leser. Så ta gjerne kontakt med din lokale avis, eller mn24.no direkte, med ris, ros. pressemeldinger eller tips om ting som skjer i næringslivet. Ring oss på 464 07200, eller send epost til redaksjon@mn24.no.

Vi treffes på mn24.no!