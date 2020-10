Disse trønderske kommunene redder mest mat

Det er en økning på 25 prosent i fylket sammenlignet med fjoråret, opplyser Too Good To Go i en pressemelding.

Too Good To Go samarbeider med en rekke aktører i fylket og tilrettelegger for at butikker og serveringssteder med mat til overs kan selge dette til redusert pris gjennom appen ved samme navn. Overskuddsmaten hentes i såkalte forundringsposer.

Trondheim, Steinkjer og Namsos er blant toppen. Se oversikten lenger ned i saken.

Ivrige brukere

– Trøndere er ivrige brukere av appen, og det gjelder både samarbeidspartnerne våre og folk flest. Det er veldig hyggelig å se. Dagligvarer, kafémat og bakervarer er spesielt populært. Jeg tror at matredding sakte, men sikkert vil bidra til å endre holdningene våre til mat, og det må til hvis Norge skal klare å nå målet om å halvere svinnet sitt innen 2030. I tillegg er det bra for lommeboka, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

– I arbeidet med å bekjempe matsvinn er det også viktig å skape engasjement, slik at folk får eierskap til problematikken. Vi håper at konseptet med forundringsposer kan gjøre det litt spennende å redde mat. Det er et overraskelseselement der, for du vet ikke helt hva som havner oppi posene. Det kommer an på hva som er til overs den dagen, sier hun.

Her reddes det mest mat

I Trøndelag reddes det mest mat i Trondheim; 43.646 poser hittil i år, etterfulgt av Namsos og Steinkjer med henholdsvis 5253 og 4817 poser og Orkland, Stjørdal og Melhus med 3165, 2094 og 2087 poser (se liste nederst). Totalt har trøndere reddet 215.953 poser med overskuddsmat siden Too Good To Go startet opp.

Når det gjelder de enkelte samarbeidspartnerne har MENY Sverresborg og Krem Mat & Kaffehus – begge i Trondheim – reddet aller mest overskuddsmat gjennom appen, med henholdsvis 1557 og 1550 solgte forundringsposer hittil i 2020.

Bunnpris Nidarvoll og Melhus Bakeri Valentinlyst er også på lista, etterfulgt av Hamstad Bakericafe Amfi Namsos og Hamstad Bakericafe Namsos Storsenter, blant annet.

KOMMUNER I TRØNDELAG HVOR DET REDDES MEST MAT:

Oversikten viser hvilke kommuner hvor det er reddet flest forundringsposer hittil i år (f.o.m 1. januar t.o.m 29. september) – og totalt siden Too Good To Go startet opp i 2016 i parentes.

Trondheim: 43.646 (133.404)

Namsos: 5253 (19.078)

Steinkjer: 4817 (13.952)

Orkland: 3165 (14.488)

Stjørdal: 2094 (7592)

Melhus: 2087 (9814)

Malvik: 1830 (3865)

Skaun: 1175 (1289)

Midre Gauldal: 1070 (2614)

Verdal: 645 (3268)

Over en million på landsbasis

I en pressemelding fra Too Good To Go om matredding på landsbasis kom det frem at nordmenn har hentet over 1 million forundringsposer hittil i år – en økning på 13 prosent fra i fjor.

– Dette er vi godt fornøyd med. Det har vært et helt spesielt år, og økningen ville vært større hvis ikke det var for koronasituasjonen, som har rammet flere av våre samarbeidspartnere hardt. Men det finnes også aktører som har hatt vanlig drift gjennom hele perioden, og den siste tiden har vi fått med flere nye dagligvarebutikker. Nå ligger det samlede tilbudet i appen på nivå med årets første par måneder, sa Raknes Pfründer.

