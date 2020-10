Trønderske bedrifter låner mer penger

- Aktiviteten i bedriftsmarkedet har vært høy gjennom kvartalet, og i Trøndelag har utlånsveksten vært hele 25 prosent det siste året. Det er høyere enn landsgjennomsnittet, sier Bjørn Tilset, Nordeas regionsjef for Trøndelag.

Utlån til bedrifter i Norge har økt med 10,8 prosent annualisert i tredje kvartal 2020, og er nå 17,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Et stykke bak trønderske virksomheter, altså.

- Vi ser vekst hos de som bygger nye boliger og i sjømatnæringen, men også generelt i øvrige bransjer. Det er bra å se disse positive tendensene i en tid som ellers har vært utfordrende, sier Bjørn Tilset.

Fortsatt preget av koronakrisen

Han slår fast at mange bedrifter fortsatt er sterkt preget av korona, og sier at Nordeas bedriftsrådgivere i Trøndelag har en tett dialog med kundene for å hjelpe dem best mulig gjennom krisen.

- Vi håpet alle at høsten ville være annerledes, men fortsatt er det mange bedrifter som kjenner kraftig på virkningene av pandemien. Det er bedrifter i ulike sektorer som er påvirket, og vi jobber tett med kundene for å hjelpe dem gjennom en utfordrende tid. Samtidig ser vi stor vilje til omstilling, og vekst i mange næringer, sier Tilset.

Velger mer bærekraftig

Nordea ser også at stadig flere bedrifter blir opptatt av å velge bærekraftig og ser viktigheten av det som gjerne kalles ESG (Environmental, Social and Governance).

- Vi ønsker å være en relevant sparringspartner på dette området. Blant annet har Nordea finansiert grønne byggeprosjekter og installasjon av solcellepaneler til noen kunder.

Nordea fryktet hva effekten av korona kunne gjøre med bedriftene. Det har så langt gått bedre enn forventet.

- Vi ser at arbeidsledigheten i Trøndelag er nede i 2,8 prosent. Det er en nedgang på ca 1500 arbeidstakere sammenlignet med forrige måned, og viser en gledelig utvikling.

- Alles dugnadsånd og ansvarsbevissthet har bidratt til en rask innhenting. Det er naturligvis fortsatt usikkerhet hos en del bedrifter, og der forsøker vi å hjelpe dem økonomisk så godt vi kan gjennom en vanskelig tid, gjentar Tilset.

