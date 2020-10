Disse trønderne er nominert til Matprisen

Rørosmeieriet, butikken Etikken i Trondheim og kjøkkensjef Frederic Klev hos Sellanraa i Trondheim, er de som skal representere Trøndelag i årets konkurranse. Prisene deles ut 7.desember, melder Matprisen på sin nettside.

De nominerte for 2020 fordeles på åtte ulike priskategorier: Matprisen, Årets kjøkken, Årets storkjøkken, Årets produsent, Formidlerprisen, Barne- og ungdomsprisen, Debio-prisen, og Kokkeprisen. Matprisen er et initiativ fra DebioInfo, på vegne av flere private selskaper og interesseorganisasjoner som har fokus på bærekraftig mat og produksjon. Juryens begrunnelse for nominasjonene finner du på denne siden.

Frederic Klev, kjøkkensjef ved Sellanraa, er nominert til Kokkeprisen med disse ordene:

"Frederic Klev er kjøkkensjef på Sellanraa i Trondheim med erfaring fra både inn- og utland. Han er lidenskapelig opptatt av lokale sesongråvarer, konservering og økologi, og jobber i tett samarbeid med sine utvalgte leverandører for å servere bærekraftige måltider. Klev er en glede for alle trondheimere som stikker innom bokbarkaferestauranten hans!"

Følg MN24 på Facebook

Rørosmeieret får følgende omtale i nominasjonen til konkurransen Årets produsent:

"Nøden lærer naken trønder å spinne – eller i hvert fall å kinne. Rørosmeieriet ble stiftet da Tine la ned sitt meieri på Røros i 2001. Siden den gang har Rørosmeieriet vært en foregangsaktør innen kvalitet og bærekraft i meieriproduksjon. Meieriet er heløkologisk, satser på både tradisjonelle og utradisjonelle kvalitetsprodukter og har et bredt fokus på bærekraft som blant annet involverer å gi insentiver til bønder som øker beitetid og grovfôret hos kyrne. I løpet av de siste tjue årene har det vokst fram et solid økomiljø blant bøndene i Røros-traktene, noe meieriet må ha mye av æren for. Fra en liten distribusjon er nå flere av produktene fra Rørosmeieriet tilgjengelig i flere dagligvarebutikker rundt i landet. Rørosmeieriet har vist at å satse på tradisjonelle meieriprodukter, bærekraft og er en suksessoppskrift. Det er ikke noe skjørt med skjørostprodusenten", heter det i begrunnelsen.

Følg MN24 på Linkedin

Om familiebutikken Etikken heter det i nominasjonen til Debioprisen:

"Etikken er navnet på en ideelt drevet familiebutikk i Trondheim som kan skilte med et bredt utvalg av økologiske varer, faktisk så bredt at de har Debios valørmerke i gull. De som handler på Etikken vil legge merke til et rikholdig utvalg av blant annet rettferdig handlet sjokolade, te og kaffe. De vil også kunne se at ikke bare reduseres emballasjebruken mye ved å tilby flest mulig varer i løsvekt, men medbrakt emballasje premieres også med rabatter. Driften er non-profit og overskudd går til videreutvikling av butikk eller til humanitære prosjekter. Etikken er uten tvil etisk!"

I tillegg til personene og virksomhetene i Trøndelag, er den utflyttede trønder Sven Erik Renaa nominert i konkurransen Årets kjøkken.

I 2019 vant forøvrig kjøkkensjef Mette Beate Evensen ved Røst Theaterbistro, prisen som årets kjøkkensjef.

Les også: Disse trønderske kommunene redder mest mat