Denne bedriften kommer til Trondheim: - For en patriotisk trønder er dette svære greier

- Det har alltid vært drømmen å starte opp i hjembyen, og for en patriotisk trønder er dette svære greier, sier mannen bak bedriften, Bjørnar Lomundal.

Lomundal driver med oppussing av bad og bolig, og siden oppstarten i Oslo i 2015 har bedriften vokst jevnt og trutt. Fra kjøkkenbordet, til egne lokaler på Fornebu, og nå med en splitter ny avdeling i Trondheim.

- Vi har snakket om dette i lang tid, så det er stort og veldig deilig å endelig være her. Vi er ganske ambisiøse av oss, hvilket veksten i Oslo viser oss, og som en del av planen ekspanderer vi til andre byer. Siden jeg er trønder ble det naturlig å se mot Trondheim, forteller grunnleggeren.

Så muligheten

Gründeren er opprinnelig fra Heimdal, og har gjennom et annet selskap i Oslo opparbeidet seg kunnskap og erfaring innen byggebransjen. Da selskapet han jobbet i skiftet fokus, så han muligheten til ta en posisjon i markedet.

- Selskapet jeg jobbet i dreide om fokuset fra oppussing i det private, til utelukkende eiendomsutvikling, forteller han.

Bjørnar hadde hørt mange skrekkhistorier fra personer som hadde pusset opp badet hvor ting hadde gått dårlig. Dermed startet han opp for seg selv med et mål om å løfte standarden i bransjen.

Trønder ble headhuntet

Hvor i Trondheim den nye avdeling skal holde til er ikke bestemt helt enda, men Lomundal har funnet mannen som skal styre avdelingen i byen.

- Vi headhuntet Markus Løvø for rundt seks måneder siden, og siden da har han vært under opplæring i Oslo. Han vil tre inn som avdelingsleder her i Trondheim.

- Jeg er utrolig glad for å få muligheten til å bli avdelingsleder for Lomundal i Trondheim. De siste månedene har jeg jobbet hardt for å tilegne meg kunnskapen vi trenger for å kunne ta med den samme gode standarden vi har gitt kundene våre i Oslo, til Trondheim.

Løvø, som også er trønder, har ikke sittet stille siden han kom tilbake til Trondheim.

- Jeg har vært på befaring et par uker nå, og vi har allerede signert våre første prosjekter. Fra og med november av går vi i gang med vårt første prosjekt, forteller han.

Med seg på laget har den daglige lederen i Trondheim tre håndverkere, og samarbeidspartnere med faste rørleggere og elektrikere.

Konkurranse og markedet i byen

I forkant av åpningen av avdelingen i Trondheim gjorde Lomundal en en analyse av markedet. Der kom de fram til at markedet i Trondheim er omtrent en femtedel av hva det er i hovedstaden.

- Bergen var også en by som vi så på som aktuell, men vi var vel hele veien tydelig på at det var Trondheim vi skulle lande på, forteller grunnleggeren.

Selv mener både Løvø og Lomundal at de kan hevde seg mot byens andre aktører.

- Vi har jo kikket på de andre i markedet, og vi mener at vi konkurrere med disse. Vi vet at vi har kvalitetene som skal til, fastslår Lomundal.

