Fersk klinikk i Trondheim skal behandle eksotiske dyr

- Folk i området rundt Valentinlyst har vært vant til å måtte reise med bil for å dra innom nærmeste dyreklinikk. Ut i fra tilbakemeldingene vi har fått siden åpningen er det helt klart et behov for en klinikk her, forteller daglig leder Benedikte Hilmo.

Totalt vil dyreklinikken bestå av tre heltidsansatte, i tillegg til en spesialist på fysioterapi og rehabilitering.

- Målet er å gi samme service og kvalitet her som ved Sveberg Dyrehospital, men at vi befinner oss nærmere kundene i byen. Det er lettere for mange å komme hit enn å dra ut til Sveberg, og vi ser at det er et behov for å gjennomføre litt enklere ting her, sier veterinær Karijanne Kjeldsen.

Klinikken holder til på Valentinlyst Senter og er et datterselskap av Blå Pote AS, som også eier Sveberg Dyrehospital og Meråker Smådyrklinikk.

Smådyr og eksotiske dyrearter

Den nyåpnede klinikken vil utnytte kompetansen og de ansatte ved Sveberg Dyrehospital.

- I teorien er det en del av de samme folkene her på Valentinlyst som ved Sveberg, pluss noen nyansatte. Det som er veldig fint med det, er at vi har muligheten til å være veldig tett på hverandre og snakke sammen i forhold til den faglige utviklingen, forklarer Hilmo.

I hovedsak vil Valentinlyst Smådyrklinikk tilby polikliniske tjenester, som konsultasjoner, sårstell, chipping, ormkur og kastrering av hankatter på Valentinlyst.

Og ikke minst, helsesjekk og behandling av eksotiske dyr. Tyngre utredninger og kirurgi vil klinikken henvise til Sveberg Dyrehospital.

- I 2017 ble det lovlig med 19 reptilarter i Norge, og vi ønsker å kunne tilby mer kompetanse på det området, da markedet for disse dyreartene øker, forteller veterinær Kjeldsen.

- Er det et stort marked for eksotiske dyr i Trondheim?

- Hvor stort markedet er, vet jeg ikke, men vi er ikke i tvil om at det er behov for den tjenesten vi kan tilby, med tanke på at salg av eksotiske dyrearter øker. Det kreves mye kunnskap for å holde disse dyreartene sunne og friske, og her håper vi at vi kan bistå eierne med gode råd, sier veterinæren.

Venter på nok en nyåpning

Åpningen på Valentinlyst er én av to klinikker som skal åpnes i regi av Blå Pote i byen.

- Klinikken på Lade vil ligge i lokalene til Tropehagen, Tam Lade, hvor de også selger eksotiske dyrearter, sier Benedikte Hilmo.

Den andre klinikken, som skal holde til på Lade Arena, har planlagt åpning i starten av november.

