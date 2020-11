To trønderske bedrifter til topps i kjøtt-NM

Konkurransen NM i kjøttprodukter hadde denne gang et spesielt fokus på kjøttbransjens store utvalg av spekemat og pølser. Over 50 bedrifter og 320 produkter deltok i den smakfulle konkurransen om edelt metall og norgesmestertittel.

Grilstad AS fikk tre gull og totalt åtte medaljer. Både klassikeren Gullsalami og nykomlingen Salsiccia Pizzatopping tok gull i klassen for spekepølser. Tind Godt Modna spekeskinke tok gull i den gjeve klassen for skivet spekekjøtt.

– Jeg er ekstra stolt over de sterke fagmiljøene vi har både på Stranda og på Ranheim i Trondheim, som begge viser at de kjemper helt i toppen på kvalitet, sier konsernsjef Jørgen Wiig ifølge en pressemelding.

Flest medaljer

Strandamør snacks og Italiana salami tok sølv i sine klasser mens både erke-klassikeren Trønderfår, Pizzasalami og Tind Copa tok bronse. Samlet tok Grilstad hjem flest medaljer innen spekevarer.

– Det er ekstra gledelig å se at vi kan hevde oss helt i teten med tre så forskjellige produkter, sier Ragnar Johansen, marketing og innovasjonsdirektør i Grilstad i samme pressemelding.

– Tind Godt Modna representerer det aller ypperste av norsk spekemat og var dermed kanskje ingen overraskelse. Gullsalami derimot, er et utpreget hverdagsprodukt som har preget nordmenns frokostbord i generasjoner. Og jammen vant ikke helt nye og ungdommelige Salsiccia Pizzatopping også. Tre vinnere med helt forskjellig profil, sier Johansen videre.

Vant med Straumpølsa

I tillegg til Grilstad, var det en annen trøndersk bedrift som utmerket seg i samme konkurranse. Familiebedriften Inderøy Slakteri AS gikk rett til topps i en av de gjeveste klassene. I tillegg til en NM-tittel for sin Straumpølse, ble produktene deres totalt sett belønnet med to gull, to sølv og én bronse.

– Først og fremst er jeg utrolig stolt. Vi er en liten bedrift som konkurrerer med de store. Alle som jobber her er opptatt av å lage kvalitetsprodukter, sier daglig leder Håvard Gausen i en pressemelding.

Årets prisutdeling ble arrangert uten deltagere i salen, uten at det la noen demper på stemningen på Inderøy.

Så utdeling sammen

– I år samlet alle ansatte seg foran skjermen og fikk med seg både foredrag og prisutdeling. Vi har 16 medarbeidere som legger hele sin yrkesstolthet i å lage kvalitetsprodukter hver dag. Dette er en stor anerkjennelse av jobben de gjør, sier Gausen.

Det er ikke første gang Inderøy Slakteri AS utmerker seg under NM i kjøttprodukter. Under fjorårets utdeling ble de kåret til norgesmestre i tre av sju klasser, med produktene Plukksylte, Røkt Grov Julepølse og Kjøttboller. I år deltok Inderøy Slakteri med sju produkter og vant totalt fem priser.

