Næringsforeningen vil ha obligatorisk korona-testing ved ankomst til Norge

Tirsdag morgen samles kriseledelsen i Trondheim kommune seg til et nytt møte. Dette kommer etter en ny smittetopp i byen, med 38 nye smittetilfeller fra fredag til søndag. Næringsforeningen følger utviklingen tett, og har blant annet lagt merke til at mye smitte i Norge nå spores til innreise fra andre land.

- Vi mener at det nå er tid for å innføre obligatorisk Covid 19-testing ved ankomst Norge fra røde land, som et ledd i å begrense importsmitte. I dag er slik testing gratis, men frivillig, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), som omfatter Trondheim og flere omliggende kommuner.

Importsmitte

- Vi er svært bekymret for manglende kontroll på importsmitte. Det økte smittetrykket vil kunne få store konsekvenser også for næringslivet dersom det gjeninnføres strengere tiltak for å få kontroll på smitten. Mange land rundt oss stenger nå ned på nytt etter hvert som stadig nye smitterekorder rapporteres. Vi kan fortsatt beholde kontrollen lokalt, slik at vi ikke havner i samme, vonde situasjon, mener Beisvåg.

Obligatorisk testing av ankommende reisende fra røde land på flyplasser og andre grenseoverganger, samt tydelig informasjon om karantenetiltak til alle ankomne, kan hindre spredning, tror NiT.

- Det lave antallet tester som gjøres på Trondheim Lufthavn Værnes forteller oss at myndighetene nå må stramme grepet om testingen. Det er en fortvilet situasjon at en rekke næringer lider under et altfor tilfeldig testregime. En anbefaling om frivillig testing er dessverre ikke godt nok, slår Beisvåg fast.

Oppfordrer bedrifter

Han og NiT oppfordrer nå alle bedrifter til å kreve testing av medarbeidere som kommer inn fra røde land, samt sikre at arbeidstakerne følger karantenereglene.

- Arbeidsgivere må også ta ansvar, blant annet for at tilreisende fra røde land går i karantene i separate boenheter og ikke i bofellesskap. Dette vil minske muligheten for å smitte nærkontakter, sier Beisvåg.

